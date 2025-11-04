О нлайн справочникът Dictionary.com обяви за нова дума на годината „6 7“ ("шест седем").

Популярната фраза „6 7“ (или six seven) идва от песента Doot Doot (6 7) на Skrilla, издадена през декември 2024 г. Тази фраза след това се превърна в меме сред поколението Алфа и Gen Z, особено в TikTok, където се използва игрово, често без конкретно значение. Така беше и през деветдесетте години, когато излезе хитът на Слави Трифонов „Тайсън кючек“, като в припева се пее „7 8 и ще си паднала, 7 8 и ще си легнала...“. Масово хората, фенове на тази музика, си го припяваха, без да отдават някакво значение. В случая обаче числата „7 8“ у нас имат значение и то е свързано с българската музика. „7/8“ (седем осми) не е просто число или меме, а ритъм – неравноделен размер, който е една от най-характерните особености на българския фолклор.

Ученици

Калоян от София, който е в 7-и клас, сподели, че много често използват този израз, но без да влагат никакъв смисъл. Обикновено, като видят числата, ги произнасят, или като ги чуят, ги повтарят. Дори Dictionary.com твърди, че думата не означава нещо особено. „Може би най-определящата черта на „6 7“ е, че е невъзможно да се дефинира. Тя е безсмислена и повсеместна“, пише речникът.

Интерпретации

Интерпретациите са различни, например - „горе-долу“, „може би това, може би онова“, и обикновено се съчетава с жест с ръце, подобен на свиване на рамене, при който дланите са обърнати нагоре и се движат последователно. Използва се и като възклицание.

Това е едновременно вътрешна шега, социален сигнал и форма на изява. Когато хората го казват, те не просто повтарят меме, те изразяват чувство. Това е една от първите „Думи на годината“, която функционира като възклицание, като изблик на енергия, който се разпространява и свързва хората още преди някой изобщо да се е съгласил какво точно означава, казват специалисти

За да избере „6 7“ за дума на годината, екипът от лексикографи на Dictionary.com е търсил думи, които „са оказали влияние върху нашите разговори“, като е анализирал данни като новинарски заглавия, тенденции в социалните мрежи, резултати от търсачки и други.

Елена Иванова