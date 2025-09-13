Н овият посланик на САЩ във Ватикана Брайън Бърч се срещна днес с папа Лъв Четиринадесети и му подари шоколадова торта, предаде Ройтерс.

Подаръкът не беше случаен. Утре папа Лъв Четиринадесети навършва 70 години.

Бърч е твърдолинеен католик, който беше критичен към решенията на папа Франциск, предшественика на папа Лъв Четиринадесети.

Срещата, която днес той проведе с приемника на Франциск е част от срещите му с високопоставени представители на Ватикана с цел връчване на акредитивните си писма.

Тортата, която Бърч поднесе на папа Лъв Четиринадесети, е била направена от заведението „Портило“ в Чикаго, известно по-скоро с месните си специалитети, сред които италианско телешко и хотдог. Когато папата видя тортата, той се разсмя.

Папа Лъв Четиринадесети е роден в Чикаго и беше избран да оглави Римокатолическата църква през май след смъртта на папа Франциск.