Р уският пристанищен град Туапсе преживя истински ад, след като гигантска експлозия разкъса ключов петролен терминал, захранващ военната машина на Кремъл.

По всичко личи, че зад удара стои новото украинско оръжие-чудовище – ракета „Фламинго“, способна да измине 3000 километра и да нанесе удар, сравним с малък авиационен бомбардировач.

Огнено кълбо се издигна над кей 167, а плажът наблизо бе разпорен от гигантски кратер, какъвто дроновете просто не могат да причинят.

Руски медии признават: „Това беше нещо много тежко. Не дрон, а ракета“.

Паниката в Москва расте – „Фламинго“ се произвежда в Украйна, не е под западни забрани и може да удари и столицата.