В ъоръжените сили на Украйна заявиха днес, че са поразили един от главните заводи, произвеждащ експлозиви за широка гама от боеприпаси за руската армия, както и петролен терминал в окупирания от Москва полуостров Крим, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Главното командване на украинските въоръжени сили съобщи също, че многобройни взривове са били докладвани след удара срещу Свердловския завод за експлозиви в град Дзержинск в Нижегородска област, а пожар е избухнал след атаката по петролния терминал във Феодосия, в Крим.
A smoking accident at an oil refinery in Feodosiia (Russian-occupied Crimea, southern Ukraine). pic.twitter.com/Pwwj1ICKAm— Douggie Fukkew (@MrFukkew) October 6, 2025
Глеб Никитин, губернатор на Нижегородска област заяви, че руските противовъздушни сили са отблъснали атака с 20 дрона в промишлената зона на Дзержинск. "Според предварителни данни, отломки са ранили един гражданин, чийто живот е извън опасност и той вече получава всички необходими медицински грижи", добави той.
Украинската армия засили атаките си с голям обсег по стратегически цели в Русия, тъй като опитите да се прекрати по дипломатически път войната, продължаваща вече три години и половина, са в застой, отбеляза Ройтерс.
#BreakingNews:— South Asia Watch (@MuhammadAli_PhD) October 6, 2025
Ukrainian drone strikes ignited a massive fire at Feodosia's oil terminal in #Crimea. This primary fuel hub could store up to 250,000 tons for Russian military logistics. The blaze can be seen from several kilometers.
#Ukraine#Russia pic.twitter.com/JmkQRszeIH
Украински дронове са поразили и ТЕЦ в град Клинци в Брянска област, а двама руски граждани са били ранени след атака по нефтената рафинерия в град Туапсе в Краснодарския край.