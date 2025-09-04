Н икога не сме твърдели, че в случая със самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен над Пловдив става дума за целенасочени действия. Това заяви говорител на ЕК. По думите му комисията никога не е посочвала с колко е закъснял самолетът, докато се приземи, предава NOVA.

“За съжаление това не е изолиран случай, има множество съобщения за заглушаване на GPS-сигнал, особено по източните граници на ЕС, след началото на руското военно нападение срещу Украйна. Това се отразява на движението на самолети и кораби, затова търсим общоевропейско решение“, поясни говорителят.

Българските власти сами преценяват какво да направят в случая. Мисля, че ЕК няма възможност да разследва сама, посочи говорителят.

Мога да потвърдя, че е имало смущения на GPS-сигнала преди кацането на Урсула фон дер Лайен в Пловдив. Най-важното е, че самолетът се приземи безопасно. Българското Ръководство на въздушното движение потвърди смущенията в сигнала, посочи говорителят и припомни цитати от съобщението на Министерския съвет по този повод, съобщава кореспондентът на БТА Николай Желязков.

Говорителят не потвърди съобщенията на вестник "Файненшъл таймс", че самолетът е "кръжал час" над Пловдив, преди да се приземи, както и че пилотите използвали хартиени навигационни карти. ЕК никога не е заявявала какво е било закъснението на полета, каза говорителят.

Следващата сряда ЕК ще направи изявление пред евродепутатите по повод заплахите за въздухоплаването и корабоплаването от заглушаването на GPS-сигналите, сочи дневният ред за предстоящата през идната седмица сесия на Европейския парламент в Страсбург.

Предвижда се ЕК и евродепутатите да обсъдят спешната нужда от осигуряване на устойчивост срещу заглушаването на тези сигнали.