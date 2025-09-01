П редполагаема руска интерференция, насочена срещу Урсула фон дер Лайен, е деактивирала GPS навигационните услуги на българско летище и е принудила самолета на председателя на Европейската комисия да кацне, използвайки хартиени карти.

Самолетът, превозващ фон дер Лайен до Пловдив в неделя (31 август) следобед, е бил лишен от електронни навигационни средства при приближаването си към летището на града, като трима служители, запознати с инцидента, посочи, че той се разглежда като руска операция за саботаж, пише в. „Файненшъл таймс“ (ФТ), предаде БГНЕС.

„Цялата GPS система на летището престана да работи. Това беше неоспорима намеса“, каза един от служителите.

След като е кръжал над летището в продължение на един час, пилотът на самолета е взел решението да кацне ръчно, използвайки аналогови карти, добавиха те.

Кремъл и Европейската комисия бяха потърсени за коментар. Българската служба за въздушно движение потвърди инцидента в изявление пред ФТ.

„От февруари 2022 г. се наблюдава значително увеличение на случаите на заглушаване и напоследък и фалшифициране на GPS системите“, се казва в изявлението.

„Тези намеси нарушават точното приемане на GPS сигнали, което води до различни оперативни предизвикателства за самолетите и наземните системи“, се добавя в него.

Така нареченото заглушаване и подправяне на GPS, което нарушава или възпрепятства достъпа до сателитната навигационна система, традиционно се използваше от военните и разузнавателните служби за защита на чувствителни обекти, но все по-често се използва от страни като Русия като средство за нарушаване на гражданския живот.

Правителствата на ЕС предупредиха, че нарастващото заглушаване на GPS, за което се обвинява Русия, рискува да доведе до голяма въздушна катастрофа, като по същество заслепява търговските самолети по време на полет.

Инцидентите с GPS заглушаване са се увеличили значително в Балтийско море и източноевропейските държави, близки до Русия, през последните години, засягайки самолети, кораби и цивилни лица, които използват услугата за ежедневна навигация.

Фон дер Лайен летеше от Варшава до централния български град, за да се срещне с министър-председателя на страната Росен Желязков и да посети фабрика за боеприпаси в Сопот.

Председателят на Комисията е на обиколка в държавите от предната линия на ЕС, за да обсъди усилията за подобряване на отбранителната готовност на блока в отговор на войната на Русия срещу Украйна.

„Руският президент Владимир Путин не се е променил и няма да се промени“, заяви фон дер Лайен пред репортери, докато беше в България.

„Той е хищник. Може да бъде овладян само чрез силно възпиране“, добави тя.

България е един от най-важните европейски доставчици на военно оборудване за Украйна, първоначално от оръжия от съветската епоха в първите месеци на войната, а сега от артилерия и други продукти, произведени от голямата отбранителна промишленост на страната.

Фон дер Лайен напусна Пловдив със същия самолет без инциденти след края на посещението.