Н АТО работи „ден и нощ“, за да противодейства на руското заглушаване на GPS, потвърди генералният секретар Марк Рюте, два дни след като самолет, превозващ председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, срещна смущения.

„Вземаме това много на сериозно. Мога да ви уверя, че работим ден и нощ, за да противодействаме на това, да го предотвратим и да се уверим, че няма да го направят отново“, заяви Рюте по време на пресконференция в Люксембург.

Рюте каза, че НАТО „засилва мерките“ по отношение на „хибридните, кибер“ въпроси и е „съгласувала политики“ за справяне с нарастващата загриженост. Шефът на НАТО призна, че случаите на GPS смущения могат да имат „потенциално катастрофални последици“, което прави въпроса още по-неотложен, съобщи „Тайм“.

Самолет, на борда на който беше Фон дер Лайен на 31 август, срещна подозрителна руска намеса, докато се е опитвал да кацне в България, съобщи говорител на Комисията.

„Получихме информация от българските власти, че подозират, че тази явна намеса е била извършена от Русия. Наясно сме, че заплахите са редовна част от враждебните действия на Русия“, заяви заместник-главният говорител на Европейската комисия Ариана Подеста. Тя повтори, че самолетът е кацнал безопасно, въпреки смущенията в GPS-сигнала.

Според Подеста, събитието само ще „засили още повече“ „непоколебимата ангажираност на Европейската комисия да увеличи [своите] отбранителни способности и подкрепата за Украйна“.

Източник, запознат с въпроса, каза, че пилотите са използвали хартиени карти, за да кацне успешно самолета, предаде БГНЕС.