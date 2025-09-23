28-годишният мъж от Сандански, който беше мобилизиран, по думите на бащата - принудително, от властите в Украйна, е бил освободен.

В момента Любомир Киров е в безопасност, информира NOVA.

Любомир живеел в Одеса от 2018 година, за да се грижи за болната си баба. Според баща му той е инвалид, тъй като една от ръцете му е силно увредена.

"Преди 20 дни - на 1 септември, го отвлякоха пред къщата на майка му. Излиза на улицата да подиша малко въздух. Излиза и не се прибира. След 15-20 минути майка му чува някакъв шум отвън. Излиза и го няма”, разказва бащата Любомир Киров.

По думите му майката на младия мъж започнала да му звъни, но телефонът на сина ѝ бил изключен.

„И неспециалист ще види, че ръката му е негодна. Той не може да я свива въобще> Не може да я използва. Не знам как ще воюва. С какво ще воюва? Нищо нямаше да им коства да ни върнат това момче. Нищо. То няма да им реши войната, още повече, че е негоден да носи военна служба”, заяви за NOVA бащата на младия мъж.