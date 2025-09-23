С траната ни се разбунтува във връзка с информация от баща, че синът му полу българче - полу украинче на име Любомир Киров било отвлечено за украинската армия. Последваха всякакви включвания от ляво и от дясно, изказвания на президента Радев и всякакви подобни.

НАСИЛСТВЕНО: Задържаха Любо Киров в Украйна!

В общия хор се включи и известният сайт BesarabskiFront2.0 с различна от лансираната в медиите версия.

В профила е поместена следната публикация::

"В мрежата се разпространява дезинформация за това момче в съчетание с типичните за копейките наративи за отвличания ,насилствена мобилизация и фашисти.

Момчето има украинско и българско гражданство.

Позиция на българското МВнР:

„Гражданинът Любомир Киров притежава както българско, така и украинско гражданство.

Съгласно действащото законодателство на Украйна, лицата с украинско гражданство имат определени задължения, когато се намират на територията на страната, включително и мобилизация“, подчертават от външнополитическото ни ведомство.

Дезертьорството е закононарушение и се наказва с цялата строгост на закона.

Много от бесарабските българи на фронта също имат и български документи още от години, но са на фронта и се бият за независимостта на Украйна... а Любомир е отишъл според разказа, за да гледа баба си... едва ли иска да я остави просто да бъде разстреляна от руснаците.

Момчето е постъпило смело и въобще може *да не е страхлива копейка, въпреки баща му...

Има няколко критични моменти от цялата история представeна от бащата:

1. Бащата гостува при известния проруски пропагандист Карбовски - там заяви, че са задържали сина му на 1 септември.

2. Бащата изчаква 21 дни - преди да започне да *циври из социалните мрежи - а неговата лична социална мрежа привлече интерес->

3. Бащата има Тик Ток профил, в който бълва руска пропаганда, нарича ни фашисти и т.н.

4. Бащата твърди, че синът му е изпратен в "наказателна рота" заради контузия на ръката и непригодност - която рота е от негодни хора, които се изпращат на смърт - такава рота не просто не съществува -а Украйна има точно обратната стратегия.

Хората, които *доброволно воюват и имат наранявания, обикновено осигуряват тил- занимават се с логистика и други полезни дейности. Никой не се нуждае от сакати на първа линия - заради, които да умират не сакатите. Все пак Украйна има 5 пъти по-малко население от Руската Федерация.

Закона за мобилизацията е стриктен - хора с тежки заболявания, нуждаещи се от лечения и пр. не подлежат на мобилизация и дори имат право да напускат Украйна- ако лечението им не може да бъде осигурено.

5. Бащата твърди, че сина му е отвлечен, а в непрекъснат контакт с него по телефона. - Те такова отвличане не сме чували.

**************************************

Поддържаме позицията, че докато самият Любомир не направи някакви критично изказване - той за нас е смел млад мъж, който защитава суверенитета и териториалната цялост на Украйна и България! Чест и почитания за боеца!

Нека не свързваме непременно неуместното поведение на бащата с позицията на Любомир Киров и му дадем шанс.

Всичко е хипотеза, но той утре може да е герой на Украйна.