И самолетът на папа Лъв XIV се оказа засегнат от проблемите на „Еърбъс” със слънчевата радиация. Техник е бил изпратен от Рим до Истанбул, за да смени компонент и да извърши актуализация на софтуера на папския „Еърбъс А 320”, съобщи Ватикана.

Журналистите, пътуващи с папата, са били информирани, че работата е завършена в събота следобед.

Лъв XIV пристигна с този самолет в Турция и днес пътува до Ливан. Моделът е А320 Нео и се оказал в списъка с над 6000 машини, които се нуждаят от ремонт.

Големите авиокомпании засега твърдят, че обновяването на софтуера ще стане без да бъде нарушен авиотрафика. Засега наистина няма големи проблеми по летищата в света, писа NOVA .