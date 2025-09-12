И ранският министър на външните работи Абас Арагчи заяви, че "всичкият“ обогатен уран е останал "под руините“ на съоръженията, разрушени по време на израелските бомбардировки през юни, предаде Франс прес.

"Всичкият ни материал е под руините на бомбардираните съоръжения“, заяви Арагчи в телевизионно интервю.

Той добави, че Иранската организация за атомна енергия оценява състоянието и достъпността до този материал, за да бъде представен доклад пред Върховния съвет за национална сигурност на Иран.

Арагчи съобщи тази информация два дни, след като в Кайро бе подписано споразумение с генералния директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси, с което бе установена нова рамка за сътрудничество.

Според иранския външен министър новото споразумение предвижда достъпът на инспектори на МААЕ да става едва след одобрението на Върховния съвет за национална сигурност.

Техеран прекрати сътрудничество си с агенцията на ООН през юли, след като Израел извърши безпрецедентна атака срещу ирански ядрени и военни обекти, както и срещу жилищни райони, припомня АФП. Иран разкритикува МААЕ най-вече за това, че не е осъдил по подходящ начин израелските атаки.

По време на съвместна пресконференция в Египет в сряда Арагчи увери, че новото споразумение е "напълно в съответствие“ с иранското законодателство.

Той посочи също така, че в споразумението се прави разлика между разрушените по време на войната с Израел ядрени съоръжения и други обекти, като реактора в Бушер в южната част на страната, които не бяха засегнати при ударите.

Преди войната Иран имаше запаси от приблизително 400 килограма високообогатен уран (60%), чиято съдба остава неизвестна след ударите, отбелязва АФП.

Западните страни, водени от САЩ и Израел подозират иранското правителство, че иска да се въоръжи с атомна бомба, но Техеран продължава да твърди, че разработва ядрена програма само за мирни цели, писа dariknews.bg.