П овече от два дни жена в югоизточен Китай се борила за живота си в пълна тъмнина, заобиколена от водни змии и комари, затворена на дъното на изоставен кладенец. Нейното изпитание продължило 54 часа, докато спасителите най-накрая я извадили на безопасно място.

Според репортаж на South China Morning Post (SCMP), жената, с фамилно име Цин, на 48 години, случайно паднала в скрития, обрасъл с плевели кладенец на 13 септември, докато се разхождала в гората близо до Куанджоу, провинция Фуджиан.

Семейството ѝ забелязало нейното изчезване по-късно същата вечер. След като не успели да я намерят, на следващия ден те подали сигнал за изчезването ѝ. На 15 септември синът ѝ се свързал с Центъра за спешно спасяване “Синьо небе” в Джинджан, който изпратил десетчленен екип за търсене на района, използвайки дрон с термална камера.

Откритие в гората

Капитанът на екипа Ду Сяоханг разказал на SCMP, че спасителите чули „слаб вик за помощ“ около 13:45 часа, който ги насочил към обраслото кладенче. Под гъстата растителност те открили Цин, потопена във вода, с бледи пръсти, здраво хващащи стената.

По-късно Цин описала ужасния опит.

„Имаше много моменти, когато напълно изпаднах в отчаяние. Дъното на кладенеца беше тъмно като мрак, пълно с комари и дори имаше няколко водни змии, плуващи наблизо... Бях покрита с ухапвания от комари и дори веднъж водна змия ме ужили по ръката. За щастие не беше отровна и не причини сериозни наранявания“, казала тя.

Тя признала, че е мислела да се предаде многократно, но черпела сила от семейството си. „Имаше безброй моменти, когато исках да се предам. Но после мислех за 70-годишната ми майка, 80-годишния ми баща и дъщеря ми, която току-що започна университет. Ако ги оставех, какво щяха да правят?“ – разказала Цин на SCMP.

Инстинктът ѝ за оцеляване също ръководел действията ѝ. Като знаела как да плува, тя поддържала тялото си над водата, като се държала за камък, вграден в стената. Структурата на кладенеца, по-тясна отгоре и по-широка в основата, правела катеренето невъзможно. Цин успяла да изкопае още три камъка и ги използвала като опорни точки, за да остане над водата през всички 54 часа.

След като била открита, спасителите премахнали растителността и я извадили. Цин била транспортирана в болницата на град Джинджан, преди да бъде преместена в Първа болница на Куанджоу. Лекарите диагностицирали две счупени ребра, леко спукване на белия дроб и сериозни наранявания на ръцете от стискането на стената. Сега съобщават, че състоянието ѝ е стабилно.

*Източник: Vesti