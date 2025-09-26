Р азузнавателни дронове, вероятно принадлежащи на Унгария, са нарушили въздушното пространство на Украйна. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, съобщи „Киев Индипендънт“.

Това е първият такъв съобщен инцидент.

Зеленски каза, че украинските сили са регистрирали прониквания на дронове над гранични райони и че първоначалните оценки сочат, че безпилотните летателни апарати „провеждат разузнаване на индустриалния потенциал на граничните райони на Украйна“.

„Наредих цялата налична информация да бъде проверена и да се изготвят спешни доклади за всеки регистриран инцидент“, заяви украинският президент.

Унгария все още не е коментирала официално обвинението.

Зеленски също съобщи, че украинската армия е свалила руски самолет Су-34 над Запорожие и отбеляза напредък в контраофанзивата при Добропилия в Донецка област, твърдейки за освобождаването на близо 169 кв.км. територия и значителни загуби сред руските войски.

Твърдението за унгарските дронове идва на фона на засилени мерки за сигурност по източния фланг на НАТО, където руски дронове вече са навлизали в Румъния и Полша, предизвиквайки реакция от страна на алианса.

Унгария и Словакия не бяха поканени на високопоставена видеоконференция на 26 септември за изграждането на „стена срещу дронове“ по източната граница на ЕС, съобщи говорителят на Европейската комисия Томас Рение за Suspilne на 22 септември.

Двете държави, поддържащи по-близки връзки с Русия от началото на пълномащабната инвазия в Украйна, често са се противопоставяли на по-твърди мерки на ЕС срещу Москва, предаде БГНЕС.