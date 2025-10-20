Т урция въведе в експлоатация още един път с музикална настилка, а шофьорите, които пътуват по него, ще чуват османски военен марш, ако се движат със съобразена скорост, съобщава "Хюрийет дейли нюз".
Новият "музикален път" се намира в черноморския окръг Трабзон. По време на пътуване през участъка на магистралата край местния град Мачка в автомобилите ще звучи османският военен марш "Джеддин деден" ("Ceddin Deden"), стига водачите да поддържат постоянна скорост от 100 км/ч.
Trabzon'daki Türkiye'nin üçüncü melodili yolunda, sabit hızla gidildiğinde "Ceddin Deden" duyuluyor.— Neden TT oldu? (@nedenttoldu) October 19, 2025
Музиката е резултат от вибрациите и звуците, генерирани от гумите на превозните средства върху специално проектираната настилка, обясни министърът на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу.
Първият музикален път в Турция беше изграден по първокласния път Налъхан - Бейпазар в окръг Анкара, а пътуващите по него могат да се насладят на част от класическото произведение на Волфганг Амадеус Моцарт – "Турски марш", предаде БТА.
Türkiye has introduced its first-ever “Melodic Road” on the Nallıhan-Beypazarı state road near Ankara.— Barlaman Today (@BarlamanToday) May 22, 2025
The innovative stretch of highway plays a musical tune when vehicles drive over specially engineered grooves at a steady speed, typically around 100 km/h. pic.twitter.com/w9P1I3426L