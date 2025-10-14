И зраелската армия заяви, че е открила огън в северната част на ивицата Газа, за да предотврати заплаха от страна на няколко подозрителни лица, които са се приближили към израелски военнослужещи, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

КРАЙ, МИР: Подписаха споразумение за Газа! (ВИДЕО)

Армията посочи, че заподозрените са нарушили отсечка от очертаната в американския мирен план първоначална линия на изтегляне на израелските сили в Газа.

Междувременно, израелските въоръжени сили оповестиха имената на двама от четиримата загинали заложници, чиито тленни останки бяха предадени на Израел от "Хамас" - Гай Илуз и

Бипин Джоши.

Все още не е издадено разрешение за съобщаването на другите две имена.