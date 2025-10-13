Л идерите на САЩ, Египет, Турция и Катар подписаха мирно споразумение за Газа.

امریکا، ترکیہ، مصر اور قطر نے دستخط کر دیے pic.twitter.com/Z9rnh0J54Z — Awais Yousaf Zai (@awaisReporter) October 13, 2025

Малко по-рано главният "виновник" за бързия напредък към прекратяване на военните действия - Доналд Тръмп, бе посрещнат от египетски F-16 и взрив на военна база в Кайро.

ВЗРИВ ЗА "ДОБРЕ ДОШЪЛ" В КАЙРО: Гръмна военен завод пред лицето на Тръмп! (ВИДЕО)

Документът беше подписан по време на международната среща на върха, организирана от Египет в курорта Шарм ел-Шейх на Червено море, посветена на сделката.

Историческият мирен документ за Газа ще спомогне за прекратяването на двугодишната война между Израел и Хамас.

.@POTUS joins the leaders of Qatar, Egypt, and Turkey in an official signing ceremony for the historic Gaza Peace Deal pic.twitter.com/mqonzJNyP1 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 13, 2025

Междувременно, Хамас предаде последните останали заложници тази сутрин, но сега е обвинен, че е върнал само четири от 28-те тела, принадлежащи на убитите в плен.Израел твърди, че на Червения кръст са предоставени само четири ковчега с тленните останки на заложниците.

По-рано днес Хамас заяви, че ще може да върне само телата на убитите заложници Гай Илуз, Йоси Шараби, Бипин Джоши и офицера от израелските отбранителни сили капитан Даниел Перес.

Говорейки в Египет, докато пишеше мирния документ, президентът Тръмп заяви, че терористичната група не може да открие местонахождението на много от телата.

Той каза: „Това е доста ужасна задача.“

„Те познават районите [където се намират] и го правят съвместно с Израел, и ще открият доста от тях.“

По-рано днес Тръмп обяви завръщането на 20-те живи заложници за края на „болезнения кошмар“ на Израел.

Един от освободените беше гладуващият израелец Евятар Давид, който беше принуден от Хамас да си изкопае собствения гроб в тунелите на тероризма в Газа.

През август Евятар се появи в отвратително пропагандно видео на Хамас, където е заснет по немислим начин как е принуден да копае собствения си гроб в тунел.

Той изглеждаше ужасно слаб, с кости, стърчащи под кожата му, което предизвика обвинения от Израел, че Хамас умишлено гладува заложниците.

Талантливият музикант беше прибран днес от Червения кръст в Газа и върнат в Израел, където най-накрая успя да прегърне родителите си.

Друг освободен заложник, Омри Миран, беше видян да прегръща съпругата си Лишай, докато семейството на израелския заложник Бар Абрахам Куперщайн разговаря с него чрез видеообаждане.

На друго място, пленникът на Хамас Зив Берман е видян да виси от израелски хеликоптер, размахвайки юмрук, докато освободената жертва Алон Охел е видяна да сияе.

20-те заложници бяха изпратени обратно на две групи от по седем, а след това от 13.

Те са преминали прегледи в различни медицински центрове, преди да им бъде позволено да се видят със семействата си - като Червеният кръст предупреждава, че някои от тях са изправени пред „сериозни“ здравословни проблеми, коментира The Sun.

В замяна, близо 2000 палестински затворници, излежаващи доживотни присъди или задържани в Газа от 7 октомври насам, бяха върнати в ивицата и на Западния бряг.

След успешното завръщане, Тръмп беше посрещнат с блясък в Кнесета днес, където заяви, че Израел е „спечелил всичко, което е могъл“ чрез борба и подчерта, че сега е време за мир.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху приветства Тръмп като „най-голям приятел“, докато председателят на парламента Амир Охана го нарече „колос“.

Тръмп също предложи Нетаняху да бъде помилван по обвиненията срещу него и отхвърли прекъсването от ляв критик.