Гръмна военна база в Кайро, Египет, при изцяло на американския президент Доналд Тръмп, пише „ IsraelHayom “.

От бруталния взрив целият многомилионен град се разтресъл.

F-16 на египетските военновъздушни сили посрещнаха президента Тръмп при навлизането му в египетското въздушно пространство и го ескортираха до Шарм ел-Шейх.

Posnetek от Air Force One.

F-16 на египетските военновъздушни сили посрещнаха президента Тръмп при влизане в египетското въздушно пространство и го ескортираха до Шарм ел-Шейх.

На срещата на върха на света, която се провежда в известен и популярен курорт Шарм ел-Шейх, ще участват множество световни лидери, включително президентът на САЩ Доналд Тръмп.

Към момента причината за експлозията и дали има ранени или загинали не са известни.

В социалните мрежи се появява видео след експлозията, показващо гъст облак дим, който се издигна над града.

Кой ще се похвали на срещата на върха в Египет?

На срещата на върха за света в Египет ще присъстват официални лица от Великобритания, Италия, Испания, Турция, Франция, генералният секретар на Организацията на обединените нации Антонио Гутериш и председателят на низкия съвет Антонио Коста .

Пълният комплект на срещата на върха е установяване на пълен мир в Близкия изток, като американски, катарски, египетски и турски ще осигурят сигурността на мястото и ще бъдат натоварени със задачата да локализират пленниците.

🇪🇬 БУМ! Мащабна експлозия е съобщена в Кайро преди малко повече от час, малко преди пристигането на Тръмп на Срещата на върха за мир.



Първоначалните съобщения сочат, че експлозията е станала в един от новите военни обекти на града.

*Източник: Mondo