Г ръцкото правителство, чрез законодателни промени, сменя статута на площада пред парламента в Атина. Целта е да се ограничат протестите, които редовно се организират там.

Голямо е напрежението вътре в парламента, където депутатите обсъждат промените в закона за собственост и охрана на Паметника на Незнайния войн пред гръцкия парламент.

Това място от години е център на народни протести и демонстрации.

Там също 23 дни в гладна стачка беше бащата на една от жертвите на железопътната катастрофа. Също пред този паметник ,който е символ за гърците, са изписани имената на починалите от катастрофата 57 жертви. При демонстрации медиите излъчват кадри на недоволни гърци пред парламента.

Промяната на закона се прави реално за забрана на протести и стачки в центъра на Атина, които според опозицията, компрометират правителството на консерваторите.

След промяната в закона паметникът ще се охранява като военен обект без право на протести до него.

Лидерите на опозицията остро критикуват лично премиера Кириакос Мицотакис и министрите, че са превърнали в партийна собственост един паметник и се страхуват от протестите на гърците.

Докато текат дебатите пред парламента се събират хиляди гърци, които стоят до паметника и скандират срещу правителството. Сред тях са роднините на жертвите от железопътната катастрофа, които заявиха, че няма да позволят за се премахне мемориала в памет на починалите докато не получат правосъдие.

*Източник: БНР