М илиардерът Илон Мъск изрази подкрепа за протестиращи срещу мигрантите в Япония, предаде Франс прес.

Подкрепата беше заявена по време на антиимгрантски протест в азиатската страна, в която партия, издигаща лозунга „Япония на първо място“, постигна пробив в неотдавнашните национални избори.

Мъск неотдавна подкрепи и други крайнодесни партии в различни страни по света, като например германската „Алтернатива за Германия“.

Днес милиардерът коментира видео на малка антимигрантска демонстрация в Япония, публикувано в социалната мрежа „Екс“ в акаунт, наречен „Британският патриот“. Мъск написа „Добре“, като коментар към информацията.

"Протести избухват в Япония с искането за експулсиране на всички незаконни мигранти. От Австралия до Европа, като се премине през Япония, гражданите се обединяват срещу експулсирането на мигранти“, пише към видеото потребителят, нарекъл се „Британският патриот“. Този човек се описва като „горд бял британец кореняк".

Видеото, както изглежда, е заснето в Осака на 30 август. То показва хора, носещи японското знаме и плакати с антиимигрантски послания. На един от плакатите пише: „Не превръщайте Япония в Африка“.

Имиграцията в Япония си остава ниска в сравнение с други развити страни. Социологическите проучвания показват, че темата не е начело на списъка на безпокойствата на японските избиратели.

Но при застаряващо население и с една от най-ниските раждаемости в света и недостиг на работна ръка в много отрасли, броят на имигрантите нараства.

Миналия юли по време на изборите за горна камара на парламента, антиимигранската партия "Сансейто", чийто лозунг е: „Японците на първо място“, спечели 15 места, а досега имаше само 2. Същата партия има и 3 депутатски места в долната камара. Програмата й де факто заимства идеите на други популистки партии в света и критикува елитаризма и глобализма, твърдейки, че ще върне властта на гражданите.