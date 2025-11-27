О кръжният военен съд в Ростов на Дон хвърли истинска юридическа бомба: осем обвиняеми бяха пратени зад решетките… завинаги! Причината – участие в една от най-шумните атаки в новата история на Русия: взрива на Кримския мост през 2022 г.

Процесът започна още на 12 февруари, но зад плътно затворени врати, което само подхрани мистерията около случая. Адвокатите на подсъдимите твърдят, че всички те категорично отричат вина. Съдът обаче бе безкомпромисен – „виновни“ по всички точки, гласи решението, а присъдата е еднозначна: доживотен затвор. Първите години – в строго охраняван затворнически режим.

Според обвинението заместник-ръководителят на украинската Служба за сигурност (СБУ) Васил Малюк е мозъкът зад операцията. Той създал организирана групировка, която подготвяла експлозива на територията на Украйна – маскиран като… полиетиленово строително фолио!

Пътят на взривното устройство минава през половин континент: Одеса → България → Грузия → Армения → Кримския мост. Товарът бил превозван с камион, управляван от нищо неподозиращ шофьор.

На 8 октомври 2022 г. устройството детонира на моста. Ударната вълна убива шофьора и още четирима души в автомобил, който се движел в непосредствена близост. Експлозията разтърси не само конструкцията на моста, но и цялата геополитическа сцена.

Руският съд твърди, че престъплението е било извършено професионално, организирано и с международно участие – а присъдите са показателни за тежестта, с която Москва възприема атаката.