Р усия извърши изпитание на новата, задвижвана с ядрена енергия и способна да носи ядрена бойна глава крилата ракета "Буревестник", заяви пред президента Владимир Путин началникът на генералния щаб на руските въоръжени сили генерал Валерий Герасимов, цитиран от Ройтерс.

Ген. Герасимов каза, че ракетата е изминала 14 000 км и е била във въздуха около 15 часа.

Изпитанието бе осъществено на 21 октомври. Беше извършен многочасов полет на ракетата с ядрена силова установка (ЯСУ), по време на който тя преодоля разстояние от 14 000 километра и това не е пределът й. Ракетата прекара около 15 часа във въздуха, което също не е пределът" на възможностите й, докладва Герасимов. Той подчерта, че по време на полета са били изпълнени всички зададени вертикални и хоризонтални маневри и с това са били демонстрирани "високи възможности за преодоляване на средствата за противоракетна и противовъздушната отбрана" на ракетата.

Преди време Путин заяви, че ракетата "Буревестник" 9М730 (SSC-X-9 Skyfall съгласно кодификацията на НАТО) е с неограничен радиус на действие, а траекторията на полета й може да е непредсказуема, което я прави неуязвима за всички настоящи и бъдещи средства за противоракетна и противовъздушна отбрана, предаде БТА.

На съвещанието Путин, облечен в камуфлажна униформа, каза на ген. Герасимов че решаващите изпитания на "Буревестник" са приключили и разпореди да започне подготовка на инфраструктурата за разполагането на това оръжие във въоръжените сили.

Президентът заяви, цитиран от ТАСС, че ядреният щит на Русия е потвърдил надеждността си, а също, че руските ядрени сили са най-съвременните в света и напълно гарантират сигурността на страната.