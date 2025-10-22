Р усия проведе планирани стратегически ядрени учения днес, седмица след като НАТО започна подобни годишни учения, на фона на напрежението в Европа заради войната в Украйна.
„Днес провеждаме планирани, бих искал да подчертая, планирани учения на ядрените сили“, заяви руският президент Владимир Путин пред генералите си, цитиран от АФП.
📌 Russia conducted nuclear drills today— Context 360 (@MMuckurty) October 22, 2025
The Russian military deployed:
- the "Yars" Intercontinental Ballistic Missile (Plesetsk cosmodrome);
- the "Bryansk" nuclear-powered submarine (Barents Sea);
- the "Tupolev Tu-95" bombers.#Russia #nuclear #news pic.twitter.com/tZ531tyGDi
НАТО започна подобни годишни ядрени учения, фокусирани върху региона на Северно море, на 20 октомври.
Руските маневри идват в момент, когато усилията за разрешаване на войната в Украйна се провалят, а вторник американският президент Доналд Тръмп отложи планираните мирни преговори с Путин.
Руските учения включваха изстрелване на междуконтинентална балистична ракета “Синева“ от подводница в Баренцово море, в близост до границите на западния блок.
Russia’s Bryansk nuclear submarine launched a Sineva ballistic missile from the Barents Sea, while Tu-95MS bombers fired cruise missiles as part of a strategic forces exercise. pic.twitter.com/NuTVd3iKAI— Geopoliti𝕏 Monitor (@GeopolitixM) October 22, 2025
Друга ракета беше изстреляна от космодрум в северна Русия, докато стратегически бомбардировачи проведоха въздушни ракетни удари, съобщи руското военно министерство.
As part of its annual strategic nuclear deterrence exercises, Russia employed all elements of its nuclear triad: land-based RS-24 Yars Intercontinental Ballistic Missiles (ICBMs), R-29RMU Sineva Submarine-Launched Ballistic Missiles (SLBMs), and Air-Launched Cruise Missiles… pic.twitter.com/mHB2gVxldg— OSINTWarfare (@OSINTWarfare) October 22, 2025
Видеоклипове, публикувани от руското министерство на отбраната, показаха изстрелванията от наземни, морски и въздушни носители.
Неотдавнашните въздушни нарушения на Русия в Полша и Естония, както и поредица от необясними полети на дронове, разтревожиха членовете на НАТО и подновиха призивите за укрепване на отбраната на алианса.
Украинският президент Володимир Зеленски не успя да си осигури американски ракети „Томахок“ с дълъг обсег по време на последното си посещение във Вашингтон, въпреки че седмици наред призоваваше за това, предаде БГНЕС.
Москва многократно е критикувала потенциалните доставки на ракети с ядрена способност, обещавайки сериозна ескалация, ако те се превърнат в реалност.