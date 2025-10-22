Р усия проведе планирани стратегически ядрени учения днес, седмица след като НАТО започна подобни годишни учения, на фона на напрежението в Европа заради войната в Украйна.

„Днес провеждаме планирани, бих искал да подчертая, планирани учения на ядрените сили“, заяви руският президент Владимир Путин пред генералите си, цитиран от АФП.

📌 Russia conducted nuclear drills today



The Russian military deployed:



- the "Yars" Intercontinental Ballistic Missile (Plesetsk cosmodrome);

- the "Bryansk" nuclear-powered submarine (Barents Sea);

- the "Tupolev Tu-95" bombers.