Р усия проведе планирани стратегически ядрени учения днес, седмица след като НАТО започна подобни годишни учения, на фона на напрежението в Европа заради войната в Украйна.

Днес провеждаме планирани, бих искал да подчертая, планирани учения на ядрените сили“, заяви руският президент Владимир Путин пред генералите си, цитиран от АФП.

НАТО започна подобни годишни ядрени учения, фокусирани върху региона на Северно море, на 20 октомври.

Руските маневри идват в момент, когато усилията за разрешаване на войната в Украйна се провалят, а вторник американският президент Доналд Тръмп отложи планираните мирни преговори с Путин.

Руските учения включваха изстрелване на междуконтинентална балистична ракета “Синева“ от подводница в Баренцово море, в близост до границите на западния блок.

Друга ракета беше изстреляна от космодрум в северна Русия, докато стратегически бомбардировачи проведоха въздушни ракетни удари, съобщи руското военно министерство.

Видеоклипове, публикувани от руското министерство на отбраната, показаха изстрелванията от наземни, морски и въздушни носители.

Неотдавнашните въздушни нарушения на Русия в Полша и Естония, както и поредица от необясними полети на дронове, разтревожиха членовете на НАТО и подновиха призивите за укрепване на отбраната на алианса.

Украинският президент Володимир Зеленски не успя да си осигури американски ракети „Томахок“ с дълъг обсег по време на последното си посещение във Вашингтон, въпреки че седмици наред призоваваше за това, предаде БГНЕС.

Москва многократно е критикувала потенциалните доставки на ракети с ядрена способност, обещавайки сериозна ескалация, ако те се превърнат в реалност. 

