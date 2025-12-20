В сички камери за скорост и патрули на КАТ, въоръжени с дрегери за алкохол и драгчекове за дрога, излизат на пътя между 23 и 30 декември в коледна акция за безопасност на движението. Това става ясно от информация на Пътна полиция.

Още в петък бяха поставени допълнителни екипи на входно-изходните пътни артерии в София и около търговските центрове заради огромния трафик.

Онлайн

В столицата трафикът ще се контролира със зелени вълни онлайн от „Управление и анализ на трафика“, а там, където няма техническа възможност, ще бъдат поставени регулировчици. Във Варна е въведена камера за наблюдение на трафика на Аспаруховия мост. Тя не измерва моментна скорост, а е само за статистика за вземането на правилни решения за подготовка на моста, така че да се избегнат инциденти в морската столица. Подобни камери са разположени и на други места в страната, но мнозина шофьори смятат, че измерват скорост и набиват рязко спирачки, което води до предпоставки за катастрофи.

Опасност

Загиналите при пътни инциденти от началото на годината досега са с 22-ма по-малко в сравнение със същия период на миналата година, отчете шефът на Пътна полиция Лъчезар Близнаков. Той предупреди шофьорите, че за този сезон е характерен т.нар. „черен лед“, който се образува по пътната настилка заради температурните амплитуди сутрин и вечер. „Водачите трябва да са внимателни, когато се движат по пътищата“, призова Близнаков.

Захари Белчев