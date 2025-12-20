В навечерието на Рождество Христово родните влъхви разтълкуваха последното за 2025 г. знаменателно астросъбитие. Това е огненото новолуние на 20 декември, което ще ориса както края на старата година, така и началото на новата 2026-а. Според астролозите то ще повлияе на посрещащите празниците в чужбина, както и на търсещите нови пътища за образование, развитие или сбъдване на мечти.

Стрелец

„Новолунието настъпва в 28-ия градус на знака Стрелец в 3:43 ч. То ще отвори вратата на възможностите и ще ни допусне в безплатния магазин за чудеса“, коментира оптимистично астрологът Венета Матева. Обяснява, че новата Луна ще подпомага реализирането на желания и сбъдване на мечти, които зависят от знака, в който месечината ще започне да се пълни - Стрелец. Там са темите, „отнасящи се до далечните пътувания, нашата философия на живота, мечтите, личното развитие и усъвършенстване, чувството за справедливост, оптимизма, натрупването на нови знания, висшето образование и духовното израстване“, разяснява експертката.

Ритуал

Тя разкрива и един интересен ритуал за сбъдване на мечти. „Изберете първите 8 часа от началото на събитието и изпишете или визуализирайте 1-2 от най-силните си желания“, описва Венета. По думите й Космосът сега ще ни подкрепя за пътешествия, курсове, обучения, личностно развитие, по-оптимистичен мироглед. А Сатурн ще дава нотка реализъм и ще структурира новите идеи.

Колежката й Виктория Маринова също даде своята прогноза на база новолунието. Обясни, че то ще активира за България финансовия втори дом и философския девети (правосъдие, медии, отношенията с чужди държави, туристически агенции, висше образование). „Взаимната рецепция по управление показва, че ако например Луната не може пълноценно да се изяви и да вкара енергията си в полезно действие, то Юпитер ще я подпомага“, тълкува звездните знаци Маринова. Според изготвения от нея хороскоп ще се разминем с голяма криза след приемането на еврото.

Елтамин

„Новолунието съвпада със звездата Елтамин - най-ярката от съзвездието Дракон. Тя образува със звездата Бетелгейзе Ос на икономическите кризи“, разкрива астроложката. Успокоява, че за щастие тази ос няма да се активира, защото не било изпълнено важното условие да съвпада с никоя от тежките планети (като Уран, Сатурн или Плутон), които образно казано могат да дръпнат дявола за опашката. „В случая новолунието прави добри конфигурации с Венера и Юпитер, които са благоприятни планети, наричани Малкото и Голямото щастие“, информира Маринова. Но все пак предупреждава, че периодът до 18 януари не е подходящ за бизнес сделки или преговори. Както и

Интриги

„съществува вероятност от забъркване в интриги или дела, които биха могли да донесат загуби, възможни са внезапно възникнали партньорства, както и внезапното им прекъсване, повтаряне на житейски уроци, които не са били научени“.

Според астролога Таня Иванова последното за 2025 г. новолуние ще помогне на българина да прогледне както в личен, така и в обществено-политически план отвъд мантрите за светлото бъдеще и собствените си илюзии. И да започне да проектира по-осъзнато своя живот.

Любомир Старидолски