В България ние носим една проста истина в основата на нашата идентичност: „Съединението прави силата“ и днес, в свят, разтърсен от разделение и конфликти, този принцип е по-належащ от всякога.

Това заяви министър-председателят Росен Желязков в речта си пред Общото събрание на ООН. Той изтъкна, че предизвикателствата, пред които сме изправени - от оспорвани глобални наративи и ерозиращо доверие в международните институции до застояло развитие, финансова нестабилност и свиващо се хуманитарно пространство - не зачитат границите, а изискват единен отговор. Българското кредо е послание, което отправяме към света: надеждата не е в изолацията, а в обединението.

Secretary-General @antonioguterres met with Rossen Dimitrov Jeliazkov, Prime Minister of the Republic of Bulgaria. They exchanged views on the war in Ukraine, multilateralism & the UN80 Initiative. #UNGA80https://t.co/FkEpjFoak3 pic.twitter.com/UkNF9h4TBj — UN Spokesperson (@UN_Spokesperson) September 26, 2025

"На институционално ниво вярваме, че Съветът за сигурност трябва да бъде реформиран, за да отразява днешния свят - по-ефективен, по-представителен и по-отговорен. Нуждаем се от истински напредък, включително по-справедлив баланс в членството, едно допълнително непостоянно място, предоставено на Източноевропейската група, и ограничения върху злоупотребата с вето", заяви премиерът Желязков.

Друг основен акцент в речта на Росен Желязков бяха конфликтите в Украйна и Газа. Той заяви, че мащабната агресия на Русия срещу Украйна, с нейните широкообхватни глобални последици, представлява екзистенциално предизвикателство за международния ред, основан на правила.

"Това не е просто европейски конфликт - той заплашва самата легитимност на Организацията на обединените нации. Абсолютно неприемливо е, че член-основател на ООН с постоянно място в Съвета за сигурност води война, пренебрегвайки международното хуманитарно право и правата на човека", заяви Желязков.

Honored to join the UNGA High-Level Meeting marking 80 years since the signing of the UN Charter. Bulgaria stands firm for peace, human rights & the rule of law, and celebrates 70 years of dedicated UN membership. Together we can build a fair, sustainable and peaceful world pic.twitter.com/5gSNQ1Bt69 — Rossen Jeliazkov (@R_JeliazkovPM) September 22, 2025

Той изтъкна и нуждата от спешни действия в Близкия изток, тъй като бруталната атака на Хамас от 7 октомври 2023 г. и последвалият опустошителен конфликт са причинили огромни човешки страдания.

Сред останалите теми, които намериха място в речта на Росен Желязков бяха европейската интеграция на Западните Балкани, климатичните промени, изкореняването на бедността, информационните технологии, неразпространението на ядрени оръжия, разоръжаването и контролът върху въоръженията.

*Източник: БНР