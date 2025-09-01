Г оворителят на руския президент Дмитрий Песков отрече Русия да е замесена във временното спиране на GPS навигационната система на самолета, превозващ председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, съобщи ТАСС. „Вашата информация е неточна“, коментира Песков пред британския вестник Financial Times, цитиран от БГНЕС.

РУСКИ САБОТАЖ НАД БЪЛГАРИЯ: Самолетът на Урсула фон дер Лайен ослепя в небето!

По време на полета до Пловдив GPS сигналът на самолета е бил неутрализиран. Министерският съвет на България уточни, че при подхода за кацане на летище Пловдив сигналът е изчезнал, но за безопасност на полета е използван алтернативен подход с наземни навигационни средства – инструментална система за кацане, независима от GPS. Пренасочване на полета не се е наложило, а кацането е извършено по предварително планирана и съгласувана програма с екипа на Европейската комисия. Полетът е бил изпълняван със самолет, нает от ЕК.

По-рано издания съобщиха за повреда в навигационната система, като пилотите са използвали хартиени карти за кацане. Говорителката на ЕК Ариана Подеста заяви на брифинг в Брюксел, че българските власти са определили инцидента като грубо вмешателство от страна на Русия, но на въпрос дали са представени доказателства, Подеста отговори, че такива няма.