Р усия не отхвърля компромиси в рамките на плана за уреждане на конфликта в Украйна и е готова да разреши конфликта по мирен начин, заяви президен страната Владимир Путин по време на конференцията „Годината в обзор“.

„На предварителните срещи в Москва ни бяха представени предложения и ни беше поискано да направим определени компромиси. Когато пристигнах в Анкъридж (за срещата на върха с президента на САЩ Доналд Тръмп ) казах, че това ще бъдат трудни решения за нас, но ще се съгласим с предложените компромиси. Следователно, да се каже, че отхвърляме каквото и да било, би било напълно неправилно“, подчерта той.

Путин отговори на въпрос на американския телевизионен канал NBC News, припомняйки, че военните действия са започнати след държавния преврат в Украйна през 2014 г. и последвалото настъпление на украинските сили в Донбас . Руският лидер отбеляза, че Москва дълго време е отказвала да признае независимостта на Донецката и Луганската народни републики (ДНР и ЛНР), но след като е била измамена от Запада и провала на Минските споразумения, е била принудена да започне специална военна операция.

„Не се смятаме за отговорни за смъртта на хора, защото не ние започнахме тази война“, подчерта Путин. Той също така посочи усилията на Тръмп за разрешаване на конфликта, заявявайки, че американският президент прави това „с абсолютна искреност“.

Руският президент добави, че в този момент топката е „изцяло и изцяло“ в полето на западните страни и Киев по отношение на уреждането. „Топката е изцяло в полето на нашите западни опоненти, така да се каже. На първо място, лидерите на киевския режим и техните европейски спонсори. Готови сме както за преговори, така и за мирно разрешаване на конфликта“, заключи Путин.