В Сърбия напрежението расте след 9 месеца масови протести срещу управлението на Александър Вучич. Демонстрациите, водени главно от студенти, доведоха до сблъсъци с полицията и десетки ранени, а гражданите настояват за повече прозрачност и отчетност след трагедията с 16 жертви под срутил се бетонен навес в Нови Сад. В отговор президентът обяви пакет от мерки за подобряване на жизнения стандарт – тавани на търговските надценки за над 3000 стоки, ограничение на лихвите по кредити и допълнителни отстъпки за уязвимите домакинства.

Ще успеят ли тези мерки да овладеят инфлацията и да успокоят недоволството на гражданите? Темата коментира Ели Юрукова, кореспондент на БГНЕС в Белград.

„Тези мерки са по-скоро политически, отколкото икономически. Въвеждат се точно сега на фона на протестите и очакваната гореща политическа есен”, заяви Ели Юрукова.

Тя допълни, че обявените от Александър Вучич мерки не са в неговите правомощия, а в тези на правителството.

„Вучич нарече тези мерки „чудотворни”, обикновеният сърбин трябва да повярва, че той ще е спасителят от инфлацията, от растящите цени. Вучич не можа да обясни кой е позволил и досега е толерирал огромните маржове на големите търговски вериги, всекидневното поскъпване на хранителните продукти. Не можа да обясни и как пазарите в Сърбия са пълни със стоки от ЕС, които са много по-евтини от сръбските. Разликата между сръбските и европейските заплати е огромна. Вучич не каза и как сръбските стоки, например в Малта или Норвегия, са много по-евтини отколкото в Сърбия”, заяви Юрукова.

„Сърбите не вярват, че Вучич е новият Робин Худ, който ще реши проблемите”, каза журналистката.