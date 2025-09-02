Г енералният инспекторат за извънредни ситуации на Румъния изпрати тази нощ предупреждение чрез системата Ро-Алърт (RO-ALERT) за северната част на окръг Тулча на фона на войната в Украйна, предаде агенция Аджерпрес. Министерството на националната отбрана съобщи, че заради атаката са били вдигнати във въздуха четири изтребителя.

Населението в северната част на окръг Тулча бе предупредено за възможно падане на обекти от въздуха и бе отправена препоръка да се предприемат мерки за защита по време на въздушна атака от около 90 минути.

Говорителят на Генералния инспекторат за извънредни ситуации Даниел Нъстасе посочи пред Аджерпрес, че по време на атаката не са били приети обаждания на спешния телефон 112, предаде БТА.

Tази нощ Русия отново атакува пристанищната инфраструктура на украинския Измаилски район, който се намира на 15 км от Румъния. Районната държавна администрация съобщи във Фейсбук, че благодарение на навременната реакция на заплахата са били предотвратени значителни разрушения, както и човешки жертви.

Четири военни самолета обследваха снощи националното въздушно пространство, след като радарните системи на Министерството на националната отбрана на Румъния засякоха въздушна атака на Руската федерация срещу украинска пристанищна инфраструктура северно от румънския окръг Тулча, предаде агенция Аджерпрес, като се позова на Министерството на националната отбрана.

Два румънски изтребителя F-16 са излетели от военновъздушна база Борча в южния окръг Кълъраш, а от база „Михаил Когълничану“ край Констанца (Югоизточна Румъния) са били вдигнати във въздуха два изтребителя „Юрофайтър Тайфун“ на германските военновъздушни сили, информира Аджерпрес.

В 5:00 ч. е бил изпратен сигнал за прекратяване на въздушната атака и самолетите са се върнали по базите.

По време на мисията не е било установено проникване в румънското въздушно пространство, уточняват от Министерството на националната отбрана.