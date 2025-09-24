С лед бурни протести, бойкотни заплахи и холивудски мегазвезди, които застанаха зад него, Джими Кимъл се завърна на малкия екран – но не всички са във възторг.

Доналд Тръмп буквално избухна в Truth Social: „Не мога да повярвам, че ABC Fake News върнаха Кимъл. Публиката му е ИЗЧЕЗНАЛА, талантът му никога не е съществувал… Нека изгние в лошите си рейтинги!“.

Джими Кимъл: Никога не съм искал да се подигравам с убийството на Чарли Кърк

Президентът дори намекна, че може да заведе дело, като нарече завръщането на комика „незаконно дарение“ за демократите.

Спорът избухна, след като Кимъл беше временно спрян от ефир заради остра шега по адрес на MAGA-привърженици, които реагираха на убийството на консервативния активист Чарли Кърк. След обществен натиск и холивудска подкрепа – от Том Ханкс, Дженифър Анистън и Мерил Стрийп – ABC обяви, че шоуто се връща.

СЛЕД СЕДМИЦА НА ТРУПЧЕТА: Джими Кимъл се връща в ефир

Но не всички станции са готови да го пуснат: гигантите Sinclair и Nexstar отказаха да излъчват Jimmy Kimmel Live, заменяйки го с новинарски и локални програми. Според тях завръщането ще се следи внимателно, а напрежението между ABC и големите медийни групи остава високо.

Кимъл може да е обратно на екран, но телевизионната драма тепърва се разгаря – и Тръмп очевидно няма намерение да мълчи.