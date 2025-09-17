П редставители на управляващата в Турция Партия на справедливостта и развитието (ПСР) обявиха планове за въвеждане на задължителни психологически оценки преди сключване на брак заради зачестилите случаи на домашно насилие и ранни разводи, съобщи сайтът „Тюркийе тудей“.

Предложението за изменение в настоящия закон предвижда двойките в Турция да преминават през задължителна предбрачна психологическа оценка, след която да получават специален сертификат, разрешаващ им да сключат брак. Според представителите на ПСР по този начин склонността към насилие, психологическите разстройства или социално-икономическите несъответствия ще бъдат откривани в ранен етап, за да се предотвратят по-нататъшни брачни проблеми, предаде БТА.

В предложението на ПСР е планирано и създаване на консултативен механизъм, който да обхваща не само периода преди брака, но и периода след сключването му. Механизмът предвижда предоставяне на експертна подкрепа на двойките при възникване на спорове, както и предоставяне на консултантски услуги в случаите, когато разводът е неизбежен, отбелязва сайтът Хаберлер.

„Двойките често крият своите проблеми и често те се появяват на по-късен етап във връзката, създавайки конфликти и понякога водейки до развод. Системата за психо-социална подкрепа преди брака може да помогне на двойките да бъдат прозрачни помежду си и да укрепят семейната институция“, коментира представител на ПСР относно предложението.