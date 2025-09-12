Н АСА обяви откритието на това, което според нея е древен микробен живот на Марс.

Новият администратор на космическата агенция, Шон Дъфи, заяви, че проба, събрана от марсохода Perseverance, е обявена за „най-ясния знак за живот“, откриван някога на Червената планета.

На пресконференция в сряда, заместник-администраторът на НАСА Ники Фокс заяви: „Това е видът подпис, който бихме видели, че е направен от нещо биологично”. По-конкретно, изследователите са изследвали необичайни петна и подобни на семена форми в древни марсиански скали, които биха могли да сочат към съществуването на малки форми на живот в далечното минало. Тези характеристики, наречени „макови семена“ и „леопардови петна“, са били забелязани в подобни на кал скали в долината Неретва, част от кратера Йезеро, където е имало река преди милиарди години.

Ученият Джоел Хуровиц разкри как тези малки подписи, открити в кратера, сочат към съществуването на живот на Марс много преди повечето организми да се появят на Земята. Въпреки че откритията се обсъждат от месеци, Хуровиц отбеляза, че учените трябва да съберат повече данни от долината Неретва и да потвърдят резултатите с други изследователи, преди да публикуват заключението, че това може да е марсиански живот. „Тук сме, за да кажем, че това е вълнуващо и искаме да споделим тази новина. Това може да е съвсем реално“, продължи Дъфи.

Инструментите на марсохода откриха химикали като желязо и фосфор в тези петна, които могат да се образуват, когато малки микроби разграждат органичен материал, знак за живот тук, на Земята. Роботът на НАСА изпраща изображения на Земята от 2021 г. насам, разкривайки кристални твърди вещества, останали от водата, течаща по повърхността на Марс, и червеникава област, която съдържа органични съединения и източник на енергия за това, което би могло да е микробен живот.