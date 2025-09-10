К омисията по възстановяване на общественото доверие на Камарата на представителите разкри шокиращо ново видео, което показва как огромен артилерийски снаряд на американска армия отскача от НЛО, докато то прелита над океана.

Шокиращите кадри, споделени от конгресмена Ерик Бърлисън по време на изслушването за разкриване на информация, показват ракета Hellfire, изстреляна от американски военен дрон, която удря светеща сфера, прелетяла край бреговете на Йемен.

Бързо движещият се обект е бил задвижван от 100-килограмов снаряд Hellfire клас „въздух-земя“, изстрелян от дрон MQ-9, който е осъществил контакт и е отскочил, както е показано на радарния запис от 30 октомври 2024 г.

Записът е направен от отделен дрон MQ-9, който е записал въртенето на кълбото след контакт с ракетата и продължаването му, заяви експертът по НЛО Джордж Кнап на изслушването. „Има сървър, където има цяла банка от подобни видеоклипове, които на Конгреса не е било позволено да вижда – които на обществеността не е било позволено да вижда“, каза Кнап на изслушването, пише New York Post.

„Това е ракета Hellfire, която се е ударила в НЛО, отскочила е и е продължила да лети“, каза Кнап и добави: „Какво, по дяволите, е това?“.

Двама ветерани от Военновъздушните сили, подаващи сигнали за нередности, също дадоха показания на изслушването и споделиха стряскащи разкази от първа ръка за това, че са били свидетели на правоъгълно НЛО с размерите на футболно игрище и гигантски, светещ червен квадрат.

Бившият офицер от военната полиция на ВВС Джефри Нучетели е преживял няколко инцидента с неидентифицирани въздушни явления (UAP), докато е бил разположен във военновъздушната база Ванденберг в Калифорния, където се намира Националният проект за противоракетна отбрана. „Тези съоръжения бяха жизненоважни и бяха многократно посещавани от UAP“, свидетелства Нучетели под клетва.

На 14 октомври 2003 г. изпълнители на Boeing съобщиха, че са видели масивен светещ червен квадрат, безшумно реещ се над два обекта за противоракетна отбрана, преди да се „отнесе на изток“ и да изчезне зад хълмовете.

По-късно същата нощ Нучетели бил събуден от неистови обаждания на други охранители, които казали, че „ярък, бързо движещ се обект“ се е насочил право към базата. „Когато пристигнах, петима разтърсени свидетели описаха масивен правоъгълен летателен апарат, по-голям от футболно игрище, който се носеше безшумно около 45 секунди, преди да се изстреля с невероятна скорост“, каза Нучетели.

Седмица по-късно служителите по сигурността обявиха извънредно положение, тъй като странна светлина над океана – за която смятаха, че е безпилотен кораб – се насочи към базата.

Преди пристигането на силите, летателният апарат, който се е спуснал и за кратко се е задържал близо до базата, е изчезнал „мигновено“ в нощното небе, свидетелства ветеранът полицай от ВВС.