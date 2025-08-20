М асово премахват чадърите, които някои туристи незаконно оставят по плажовете на Халкидики, съобщи ЕРТ. Местните власти на Халкидическия полуостров в Северна Гърция продължават с тези усилия. Заместник-кметът на община Полигирос Танасис Цингас обясни, че усилията за изчистване на плажовете от трайно поставени чадъри и друго плажно оборудване са започнали от миналата година.

Туристите, които оставят чадърите си постоянно на плажа, са се оплакали, че са получили плажното си оборудване заедно с наетите ваканционни имоти и са поискали да им бъде възстановено, защото трябва да го върнат на собствениците на жилищата.

„Уведомихме ги, че това не може да стане, защото оборудването, което е оставено незаконно на плажа, се смята за отпадък и трябва да бъде изхвърлено“, каза Цингас.

