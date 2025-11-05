П редстои украинският президент Володимир Зеленски да посети Гърция през ноември, съобщиха местните медии, позовавайки се на информация от говорителката на гръцкото външно министерство Лана Зохиу.

Очаква се Зеленски да се срещне с премиера на страната Кириакос Мицотакис, като точната дата на посещението му предстои да бъде обявена в идните дни, информира държавната телевизия ЕРТ.

Последното посещение на Володимир Зеленски там беше в Атина през август 2023 г. по покана на Мицотакис за вечеря с лидерите на страни от Западните Балкани и Европейския съюз.

В информацията се припомня, че посещението на украинския президент е организирано при пълна секретност по съображения за сигурност.

Източник: БТА