Д жаз примата Камелия Тодорова стана баба за трети път, научи „Телеграф“.

С новата радост вкъщи я дари дъщеря й Рейчъл Роу, която избра да продължи нейния музикален път на сцената.

Задачи

„Най-после имаме мъж в семейството“, коментира доволната баба Кеми пред „Телеграф“. Новото попълнение в семейството се нарича Леон. „Още не съм го видяла, че имах концерт снощи. Даже щастливата новина разбрах по време на репетицията. Другата баба и каката са отишли снощи да го видят. Аз ще мина тази вечер през болницата, че имам задачи през деня, а утре ще ги изпишат“, разказа Камелия Тодорова. Тя добави, че раждането е минало нормално и всичко е наред.

Коледа

Това е трето внуче за любимата певица. Първа баба я направи другата й близначка Мириам-Ребека, която живее в Германия. Тя също се занимава с музика, но предпочита да е зад кулисите вместо на сцената. Нейната дъщеричка се казва Ида. Преди да роди Леон, Рахел-Лилия даде живот на Изабела. Баща и на двете й деца е нейният дългогодишен приятел Страхил Велчев, известен като Диджей КинК. „Не знам дали Мириам има планове за второ дете и тя, сега като си дойде, може да я попитам. Заради бебето си идват по-рано от Германия за Коледа. Поне тогава и на Великден успяваме да се съберем цялата фамилия и ни е много хубаво“, каза още пред „Телеграф“ изпълнителката на „Такситата“. Тя разкри, че е научила внучките да я наричат „бабхен“ вместо традиционното обръщение.

Лео Богдановски