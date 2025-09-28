„Извинявам се за постъпката, не сме искали да привличаме лошо внимание. Не сме очаквали, че за 2 секунди толкова много хора ще бъдат обидени. Ще внимаваме, разбира се“. Това заяви вчера пред „Телеграф“ Емрах Стораро, поднасяйки извинение към обществото. Извинение поднесе и певецът Константин, но пред Нова тв.

СЛЕД ГОНКАТА С ЕМРАХ: Коцето се разкайва, отрича да е превишил скоростта (ВИДЕО)

Двамата отнесоха солени глоби от по 3000 лв. и отнемане на шофьорската книжка, след като заснеха видео, на което се вижда как си правят гонка с мощните си коли на столичен булевард. Видеото бе качено в социалните мрежи и предизвика вълна от недоволство.

Думи

„Искам да се извиня на всички хора, които са почувствали отрицателна емоция, на всички засегнати по някакъв начин - съжалявам“, пък каза Константин. „Взимам си поука, съжалявам дотолкова, доколкото съм накарал хората да се почувстват по някакъв гаден начин. Истината е, че не беше опасно. Изглежда така, но не беше. Аз съм шофьор, който е изключително отговорен и никога не си позволявам волности“, допълни още той. Изпълнителят на „Черна роза“ обаче категорично отрече на видеото да е превишавал скоростта. „Съобразявам се изключително много. Това е първа и втора, за две секунди. Но изглежда наистина много стряскащо“, добави той и се зарече друг път да внимава какво качва в социалните мрежи. Неколкократно той обясни, че не е джигит и винаги е спазвал законите. Каза, че е шофьор от 32 години. „Ще внимавам какво качвам в социалните мрежи, защото може да е невинно, но да изглежда зле и децата, които ни следват, да последват този пример“, допълни още Константин.

СЛЕД ГОНКАТА: Тони Стораро скастри Емрах

Подбив

След случката с клипа и глобите в социалните мрежи се появиха и много колажи и мемета на Коцето и Емрах. На едно от тях двамата се возят в автобус №280 на градския транспорт. Много шеги имаше и по повод изказването на Емрах отпреди два дни, че километражът на колата му се замъглява, когато е в спортен режим. Няколко автокъщи си пуснаха скечове в TikTok, в които клиенти уж търсят такива возила, на които им се замъглява километражът. Дори актьорът Захари Бахаров се закачи с Емрах, пускайки пост във Фейсбук, с който рекламира новата постановка „Код Жълто“, а постерът е замъглен. „Когато сме пред премиера самО се замъглява“, занася се той.