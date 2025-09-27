П опфолк певецът Константин се разкайва за гонката с младия си колега Емрах, която ги лиши от шофьорски книжки.

„Според акта съм организатор на състезания и на гонки, което не отговаря на истината. 32 години съм шофьор, никога не съм си позволил да се кача и пийнал, никога не са ми взимали книжката. Ако исках да съм джигит, щях да съм се убил", споделя звездата.

Разказва за случая с Емрах от своята гледна точка.

"Истината е, че се прибирах към вкъщи и виждах, че Емрах много се кефи на колата ми. А аз безкрайно много го харесвам, дори помня като се роди, а и с баща му сме много близки. И така, намалих почти до нула, изръмжах с мощния мотор само заради ефекта - много силно бучи. Не сме превишили скоростта. Включих първа и втора за две секунди. И това беше, прибрах се към вкъщи", спомня си Константин.

Изпълнителят на „Един грам срам“ не знае дали скоростомерът на колата на Емрах се замъглява в режим "спорт", както твърди той.

"Най-важното нещо за мен е книжката, защото аз постоянно пътувам, след малко заминавам в Бургас, утре съм в Шумен, аз минавам милиони километри. Така че се съобразявам наистина много", допълва Коцето.

Признава, че видеото изглежда наистина стряскащо.

"Искам да се извиня на всички хора. Ако знам какво би предстояло както в момента, ако знай какво ще се случи, тогава не бих го направил. Не съм организирал гонки. Вземам си поука. Съжалявам, че съм накарал хората да се чувстват по някакъв гаден начин. Изглеждаше така, но не беше опасно. Аз съм шофьор, който е изключително отговорен и никога не си позволявам волности. Ние трябва да бъдем модел за подражание. Ще бъда още по-внимателен и с качването в социалните мрежи", обясни Константин.

Попфолк певецът призова всички шофьори да са внимателни на пътя.

Източник: NOVA