А мериканската актриса и певица Дженифър Лопес обясни гафа със сценичното си облекло на концерт в Полша с фразата „Радвам се, че имах бельо“. Това стана в шоуто на Джими Фалън, на което обърна внимание списание „Пийпъл“.
НА ТОВА МУ СЕ ВИКА ГЛЕДКА: Падна полата на Дженифър Лопес! (ВИДЕО)
През юли знаменитостта се изяви на сцената, облечена в сутиен с пайети и минижуп, която обаче неочаквано загуби.
Com quase 60 anos, Jeniffer Lopez exibe seu corpo dos sonhos e internet comenta: “Imagina como deve ser a rotina na academia” pic.twitter.com/eAnq8Gk6jy— TrechoNews (@trechonews) July 26, 2025
Според звездата инцидентът не е бил част от нейната програма. „Моите стилисти създадоха тази визия в деня на шоуто. Видях снимка на актрисата Ясмин Блийт и тя имаше този тоалет. Помислих си: „Хайде да го направим“. Не знаех дали ще го нося, но в последния момент го направих. И тогава излязох и всичко просто се разпадна. Радвам се, че имах бельо“, отбеляза иронично певицата.
Източник: БГНЕС