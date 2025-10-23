А ртистичната гилдия у нас потъна в скръб. Тъгуват и почитателите на киното, които помнят големия български актьор Илия Илиев от филмите "Записки по българските въстания", "На живот и смърт", "Мъжка песен", " Мисия Лондон" и мн. други.

Няма го вече Илийката, както го наричаха неговите приятели.

Той е роден през 1944 година в Горна Оряховица.

Основното си образование той получава в ОУ „Иван Вазов“, по-късно е учил в тогавашната Политехническа гимназия „Георги Измирлиев“. Със сценична дейност започва да се занимава още в ранните си години в Младежкия театър към читалище „Напредък“ под ръководството на Атанас Бахчеванов. Завършил е ВИТИЗ в класа на проф. Филип Филипов.

Като актьор първоначално започва да работи в Старозагорския театър.

Участва в редица филмови продукции. Създава много роли в партньорство с най-големите български актьори.

Сред знаковите му образи са Голям Борован от филма „На живот и смърт“, в който е редом до имена като Стефан Данаилов, Стефан Гецов, Катя Паскалева, Невена Коканова.

Запомнящи са и ролите му на Крайчо Байрактаря в „Записки по българските въстания“, на Мишо в ,Мъжка песен”, на Данаилов в „Мисия Лондон“ и много други. Работи и в трупата на театър „Искри и сезони“.

Основател е на фондация „Достойни българи“.

„Поклон пред един истински достоен българин! Поклон пред неговия достойно изживян живот, посветен на изкуството, на публиката, на българския дух, история и добродетели, на родния град!

Съгласно неговата воля Илия Георгиев ще бъде погребан в Горна Оряховица. Съболезнования на близките и на всички негови приятели, колеги, почитатели, съграждани“, сподели кметът на Горна Оряховица Николай Рашков.

Екипът на "Телеграф.бг" поднася своите съболезнования на близките и приятелите на актьора!

*Източник: Вестник "Борба"