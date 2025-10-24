Н астояваме да бъде назначена независима експертна комисия от специалисти в областта на детското хорово изкуство, която да извърши обективна оценка на художественото състояние на хор „Бодра смяна“.

Скандал в хор „Бодра смяна“!

Това искат в петиция до министъра на образованието бивши хористи, обединени в Сдружение „Бодросменци“. Според тях в последните 15 г. има сериозно занижаване на нивото на музициране, като сегашната формация няма художествените и професионалните качества, с които това име е станало световноизвестно. От сдружението също така се обявиха в подкрепа на решението на директора на Националния дворец на децата да смени ръководството на хора – досегашният корепетитор Христо Христов и диригентът Александър Кочков си смениха местата.

Припомняме, че рокадата предизвика остри реакции и нападки от родители, които настояха Кочков да запази диригентския пост. От сдружението на бившите хористи обаче смятат, че промяната ще даде шанс за възстановяване на добрите традиции, звучене, ниво на музициране и доброто име на хора. „Вярваме, че всяко кадрово решение трябва да се основава на професионална експертна оценка, а не на обществен натиск“, посочват още от Сдружение „Бодросменци“.