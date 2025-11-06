К ание Уест определя специфични правила за съпругата си Бианка Ченсори относно външния ѝ вид и образа на тялото ѝ. Той следи диетата и тренировъчната ѝ рутина, за да гарантира, че тя винаги изглежда перфектно в разголени тоалети, съобщава Metro, позовавайки се на източници, близки до семейството на рапъра.

Според изданието, скандалният изпълнител изисква Бианка да спазва строга диета и режим на упражнения, за да подчертае фигурата си. Това е особено важно, когато се появява публично в прозрачни рокли без бельо, според източници на журналистите. Например, на наградите „Грами“ през февруари тя е носила „невидима“ рокля, а наскоро, докато е на почивка в Мелбърн, Бианка е видяна да носи боди и чорапогащи без бельо.

Daily Mail съобщава още, че 48-годишният Кание контролира диетата на 30-годишната си съпруга. Той ѝ поръчва храна за вечеря и я моли да използва малки чинии, за да контролира размера на порциите. Самият Кание предпочита пържено пиле с макарони и сирене, но не позволява на Бианка да яде каквото си поиска.

Той също така възразява срещу това жена му да си прави пиърсинг, татуировки или тен, тъй като смята, че това я прави да изглежда като другите. Според запознати, самата Бианка не възразява срещу тези правила, тъй като е нещо като ексхибиционистка и цени показването на тялото си публично.