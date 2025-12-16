К рал Чарлз продължава с плановете си за дълбоко символична Коледа, докато продължава лечението си от рак.

Източници съобщават на Radar Online, че монархът обмисля да покани принц Хари и Меган Маркъл на празненствата, което някои вътрешни хора описват като потенциален последен шанс за пълно семейно помирение.

77-годишният монарх, който миналата година беше диагностициран с неразкрита форма на рак, се подготвя за празничния сезон, като същевременно внимателно се грижи за здравето си. Той потвърди, че ще намали лечението си през новата година, след като болестта му беше диагностицирана в ранен етап и на фона на това, което помощниците му описват като положителен отговор на медицинската намеса.

На този фон се засили дискусията дали монархът ще протегне маслинова клонка към отчуждения си по-малък син Хари. Високопоставен кралски източник заяви, че начинът на мислене на краля се е променил след това, което той определи като тежка година за монархията.

Вътрешният източник твърди: „Поканата за принц Хари не е напълно изключена, ако кралят наистина иска да прекара време със семейството си. Винаги е имало усещането, че емоционалната врата никога не е била напълно затворена“.

След толкова бурна година, особено предвид здравето на краля и продължаващите последици от отношенията му с принц Андрю , е разбираемо, че Чарлз би искал тази Коледа да носи по-дълбок смисъл“, добави източникът.

Някои смятат, че това може да е последната Коледа, в която той се чувства достатъчно добре, за да събере цялото семейство, поради което има тихи спекулации, че може да се опита да привлече Хари и Меган обратно, дори и само за кратко.