Х оливудският мачо, испанският красавец Антонио Бандерас, стана "дядо".
Así fue la emotiva boda de Stella Banderas, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, con Alex Gruszynski via https://t.co/8SEmbw6MuT pic.twitter.com/oKSlVmDeem— Famosas y Famosos (@topfamosashoy) October 19, 2025
Красивата му дъщеря Стела дел Кармен, чиято майка е не по-малко известната Мелани Грифит, се омъжи.
Тя сияеше в романтична дантелена сватбена рокля, младоженецът изглеждаше хипнотизиран, а гордият татко произнесе трогателна реч.
Сватбата на Стела Бандерас беше семейно събитие, което ще се запомни. Най-близките членове на семейството и приятели се събраха, за да отпразнуват един от най-важните дни в живота на красавицата.
Antonio Banderas brinda junto a la prensa tras la boda de su hija: "Ha sido muy bonito, muy emocionante y estamos muy contentos" https://t.co/3kY2rhlr1C pic.twitter.com/H0GPzO4OTf— Europa Press (@europapress) October 18, 2025
Емоциите бяха видими на всяка крачка - гордите родители не криеха сълзи от радост, докато следваха дъщеря си до олтара.
Melanie Griffith and Antonio Banderas are officially divorced: https://t.co/GI8XFiWgSm 💔 pic.twitter.com/uRcGJZtbPf— E! News (@enews) December 8, 2015
По време на самата церемония Антонио Бандерас привлече вниманието на всички гости с трогателен тост, посветен на младоженците.
В елегантен черен смокинг, актьорът излъчваше радост, докато Стела блестеше в романтична дантелена сватбена рокля с бухнали ръкави.
Así ha sido la exclusiva boda de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith: móviles prohibidos, famosos por doquier y un incidente inesperado https://t.co/Zp2Kib1Nj4 pic.twitter.com/FAkMVGz4ov— INFORMACION.es (@informacion_es) October 18, 2025
Младоженецът Алекс Грушински също беше безупречно елегантен в черен смокинг, а хармоничната им визия завърши перфектно приказния момент.
Любовта
Любовната им история има специално значение - тя започва в детството, когато са приятели от детската градина.
През август 2024 г. Стела и Алекс обявяват годежа си в Instagram.
Наред с детски снимки и моменти от предложението за брак, Стела споделя щастието си от споделено бъдеще с любимия си мъж.
Алекс ѝ предлага брак на символично място - в училището Wagon Wheel в Лос Анджелис, където се запознават за първи път.
#Entretenimiento | Hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith se casó en España con Álex Gruszynski— Noticias Venevision (@noticierovv) October 19, 2025
Amplía la información aquí: https://t.co/GMukIleZ6W#NoticiasVenevision #19Oct pic.twitter.com/KHeZBfX0Wi
Мелани Грифит гордо сподели новината в профила си, публикувайки черно-бели снимки на двойката и подчертавайки, че любовта им е дълбока и искрена.
В интервю за списание People миналата година Антонио Бандерас заяви, че познава Алекс от детството си и че изключително много цени връзката им.
„Щастлив съм да видя щастието на Стела и да знам, че е до някого, когото искрено уважавам“, каза известният актьор.
Алекс Грушински произхожда от артистично семейство - баща му е известен полски кинематографист, който е имал забележителна кариера в САЩ, сътрудничейки си с най-големите имена във филмовата индустрия. Самият Алекс е работил известно време на снимачната площадка, но по-късно решава да се посвети на подкрепата на артисти и творци.
*Източник: Zena