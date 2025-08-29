Л юбима звезда на българските киномани се стопи.Тежи с 12 килограма по-малко без диетолог и сложни режими.

Партньорката на красавеца Къванч Татлъту - Фахрие Евджен, позната кинодвойка от сериала "С Русия в сърцето" и "Листопад", върна линията много бързо след второто си раждане.

Никакви тежки тренировки, никакви драконовски диети и броене на калории, никакви операции. С един замах красавицата направо се стопи.

Красавицата

Фахрие Евджен, една от най-красивите турски актриси, първо привлече вниманието ни благодарение на сериала „Листопад“. Тази роля ѝ отвори всички врати и вероятно ѝ показа пътя към сърцето на неустоимия Бали бей (в ролята красавецът Бурак Йозчивит), за когото по-късно се омъжи, за което пък много от запалените му фенки никога няма да ѝ простят.

През юни тя отпразнува 39-ия си рожден ден, има две деца и супер красив съпруг, работи на пълен работен ден, а фотографи я преследват по петите.

Комплиментите за красотата и убийствената ѝ форма, които валят в социалните мрежи, са напълно заслужени.

Сред любимите ѝ напитки е сокът от магданоз, здравословен и ефикасен еликсир.

Сeкси

През януари 2023 г. тя роди втория си син и вече в първите дни на пролетта можеше да носи стари дънки. Каква е нейната тайна?

Спортът винаги е бил близо до нея. За удоволствие тя се е занимавала с различни дейности, а днес редовно прави пилатес и гимнастика с музика. И без да е вманиачена по тренировките, Фахрие често тренира заедно със съпругата си в малката фитнес зала, която са построили у дома.

Диетата на Фахрие Евджен

Нейната стегната линия се дължи на правила в храненето, които спазва от раждането си. Не е сложно и не е нужно да наемате диетолог. Освен това, всичко е доста просто и много ефективно.

Просто трябва да избягвате захарта, брашното и солта.

Второ, Фахрие Евджен разкри, че в началото стриктно е контролирала приема си на храна и е имала само две хранения на ден, задължително преди 20:00 часа.

Не се е отказала от никаква храна и всеки ден в чинията ѝ има пресни плодове.

Тайната е и във водата: по 1,5 до два литра на ден. Нито твърде малко, нито твърде много, което със сигурност е препоръчително от лекарите.

В този летен период, когато има нужда да попълни течностите си, актрисата предпочита пресни, натурални напитки, а след водата в най-любимото ѝ нещо е сокът от магданоз.

Ползи от сока от магданоз

Магданозът е много здравословен, не е нужно да се споменава. Съдържа две групи уникални съставки: ароматни масла, които му придават този поразителен аромат, и флавоноиди, които елиминират токсините от тялото. Съдържа още витамин С, фолати, хлорофил...

За приготвянето на сока са ви необходими връзка магданоз, един лимон и вода:

Нарежете ситно магданоза, изстискайте лимона, след което сложете всичко в блендер с вода и пасирайте. Напитката е най-добре да се консумира веднага, докато е прясна. Вълшебна комбинация и чаша, пълна със здраве.

*Източник: Zena