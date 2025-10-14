Сензация в Париж! Оказва се, че Меган Маркъл не е получила специална покана за престижното ревю на Balenciaga – тя сама си я уредила.

По информация на Daily Mail, херцогинята от Съсекс лично е писала на креативния директор Пиерпаоло Пичоли, за да си „издейства“ място на първия ред. Източници твърдят, че приятелството между двамата било повърхностно – само чрез съобщения в социалните мрежи.

Пичоли сам призна в интервю за The Cut:

„Меган се свърза с мен и каза, че би искала да дойде на ревюто. За мен беше изненада, че реши да пропътува толкова километри, за да присъства.“

Херцогинята пристигнала в Париж тайно, без официално съобщение от екипа ѝ, но появата ѝ в предните редове на модното шоу предизвика шепот и изненадани погледи.

След ревюто Меган се е отправила зад кулисите, където според очевидци се опитала да заговори дизайнерите, но изглеждала напрегната и несигурна.

„Изглеждаше нервна – сякаш не знаеше къде точно е поканена и от кого“, коментират свидетели.

Присъствието ѝ предизвика вълна от коментари в социалните мрежи – дали Меган се опитва да се върне под светлините на прожекторите чрез модата, или просто не може без внимание?