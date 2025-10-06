Х ерцогинята на Съсекс Меган Маркъл беше определена като „безчувствена“, след като сподели видеоклип, на който пътува с вдигнати крака в лимузина близо до парижкия тунел, където принцеса Даяна загина при автомобилна катастрофа.

Меган е изправена пред негативна реакция, след като сподели клипа на страницата си в Instagram по време на посещение във френската столица за Седмицата на модата в Париж  - като критиците я обвиняват, че е „безразсъдна“ и „озадачаващо безвкусна“, пише Daily Mail.

Кадрите, които изглежда са заснети от гледна точка на херцогинята, я показват как вдига краката си в колата, докато колата й минава покрай мостове, включително Пон Александър III и Пон де Инвалид.

Следващият мост по Сена е Пон д'Алма, в който Даяна, приятелят ѝ Доди  Файед и шофьорът Анри Пол загинаха през август 1997 г. - трагедия, която причини огромна травма на принц Хари, съпругът на Меган.

Новият скандал идва, след като 44-годишната Меган направи изненадваща поява на Седмицата на модата в Париж по време на първото си пътуване до Европа след от 2023 г., насам.

Тя беше видяна на ревю на луксозната модна линия Balenciaga , смесена с други гости, включително глобалния редакционен директор на Vogue Анна Уинтур , актрисата Ан Хатауей  и филмовия режисьор Баз Лурман , с които си размени целувка.

