Х ерцогинята на Съсекс Меган Маркъл беше определена като „безчувствена“, след като сподели видеоклип, на който пътува с вдигнати крака в лимузина близо до парижкия тунел, където принцеса Даяна загина при автомобилна катастрофа.

Меган е изправена пред негативна реакция, след като сподели клипа на страницата си в Instagram по време на посещение във френската столица за Седмицата на модата в Париж - като критиците я обвиняват, че е „безразсъдна“ и „озадачаващо безвкусна“, пише Daily Mail.

Кадрите, които изглежда са заснети от гледна точка на херцогинята, я показват как вдига краката си в колата, докато колата й минава покрай мостове, включително Пон Александър III и Пон де Инвалид.

Следващият мост по Сена е Пон д'Алма, в който Даяна, приятелят ѝ Доди Файед и шофьорът Анри Пол загинаха през август 1997 г. - трагедия, която причини огромна травма на принц Хари, съпругът на Меган.

What's next? Somebody getting hurt for real? And it won't be Meghan Markle! She is really angling for that 'widow title'. The NYC 'car chase' was her warm-up, Paris is next stage.... #MeghanMarkle #PrinceHarry pic.twitter.com/N6qdzPEKjU — Paula Matanovich🍷 (@paulamatanovich) October 5, 2025

Новият скандал идва, след като 44-годишната Меган направи изненадваща поява на Седмицата на модата в Париж по време на първото си пътуване до Европа след от 2023 г., насам.

Тя беше видяна на ревю на луксозната модна линия Balenciaga , смесена с други гости, включително глобалния редакционен директор на Vogue Анна Уинтур , актрисата Ан Хатауей и филмовия режисьор Баз Лурман , с които си размени целувка.