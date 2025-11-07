Н ашенец вае дупето на латино секссимвола Джей Ло, научи „Телеграф“.

Докато е бил на гости на родителите си в Маями, Красимир Паунов е отишъл да тренира във фитнес залата на The Ritz-Carlton South Beach. Именно там той се засякъл с певицата и актриса.

Баланс

„Дженифър Лопес беше придружена от личния си треньор Дейвид Кърбън и танцьорите от основния й екип. Бях супер впечатлен от нейната форма и дисциплина по време на тренировката. Позволих си да наруша личното й пространство и да й покажа какво представлява български клек“, разказа пред „Телеграф“ Краси. Той обясни, че bulgarian split squat е едно от най-ефективните упражнения за долна част на тялото: фокусира се върху квадрицепсите, глутеусите и задното бедро, като същевременно развива баланс и стабилност.

Щанги

Паунов споделя пред Дженифър Лопес, че това упражнение е включено в програмите на професионални треньори по целия свят и се приписва на българските щангисти от 80-те години, които са го популяризирали сред западните спортни специалисти. „Джей Ло е висока около 164 см и тежи между 58 и 60 кг, в зависимост от периода и подготовката, а кратката ни среща приключи с усмивка“, разкри още експертът по спортна физиология и професионален бодибилдинг състезател Красимир Паунов. Той се похвали още, че тренировките му навлизат в активна фаза за спечелване на прокарта за „Мистър Олимпия“ в неговата възрастова категория – амбиция, която го нарежда сред най-добре подготвените натурални атлети от България.

Лео Богдановски