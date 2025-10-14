П окрай връзките си с Дженифър Анистън и Анджелина Джоли и последвалите разводи, особено втория, който продължи рекордно дълго, Брад Пит явно вече си е научил урока. И сега, когато отново е щастливо влюбен, той добре знае, че това щастие обича тишината.

Двамата с Инес де Рамон са двойка от повече от три години и по всичко личи, че връзката им все повече се задълбочава. Често се говори и че актьорът е готов отново да се ожени, защото е разбрал, че любимата му наистина си заслужава.

Е, нямаме информация дали подобни планове наистина са на дневен ред, но разбрахме, че двамата са предприели друга сериозна крачка.

61-годишният Брад Пит и 32-годишната Инес де Рамон живеят заедно от миналата година, а сега вече са се преместили и в нов дом, който е тяхното семейно гнездо.

Според източници, цитирани от People, двамата са по-влюбени от всякога, опитват се да прекарват колкото се може повече време вкъщи да го превърнат в свой дом, където се чувстват истински спокойни и сигурни.

Разбира се, натоварените им графици често не го позволяват, но и двамата полагат усилия да бъдат максимално гъвкави и максимално заедно. И очевидно засега им се получава повече от добре.

Но когато двама души се обичат, че са заедно и в добро, и в зло. Това доказаха Брад Пит и Инес де Рамон наскоро, когато актьорът загуби обичаната си майка, а бижутерката бе най-голямата му подкрепа. И това, че актьорът я е допуснал толкова близо до себе си и е позволил да го види слаб и раним също е доказателство, че любовта им е силна и истинска.