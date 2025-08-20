Л юбо Киров най-после проговори след скандала, който взриви мрежата и медиите! По време на свой концерт певецът шокира публиката, като размаха среден пръст пред очите на десетки деца.

ИЗПУСНА СЕ: Любо Киров размаха среден пръст пред деца! (СНИМКА+ВИДЕО)

Клип от изявата му мигновено обиколи социалните мрежи и предизвика лавина от възмутени коментари и остри критики. Видеото превърна музиканта в център на вниманието и постави името му под светлината на прожекторите през последните дни.

"Да, на моите концерти, "моите хора" знаят, че понякога съм малкo no "Rock & Roll" в uзkаза си, но се uнmepecyвam om ucmuниme, кouтo казвам! Начина по който говоря на концертите е "мой начин", защото съм, като домакин в собствената си къща. В медийното пространство съм спазвал винаги етикет и благоприличие!

Както Роби Уйлямс може да започва концертите си със: "Здравейте, днес вашите з.....и са мои .." и да няма възмутени, така и на моите концерти смеха, танците, самоиронията и сериозното говорене се преплитат в над два часа шоу, което е добре да се види и чуе цялото без "изрезки" направени в "къщата ми". И още нещо: Много моралисти с камъни в ръце...винаги е имало, не се притеснявам! Пазете се повече от учтиви u възпитани лъжци!Едва сега започва всичко и е за добро!", написа певецът в социалните мрежи.